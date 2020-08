Mercato Inter, dopo la conferma di Conte in arrivo una cessione: tre i nomi

In un incontro avvenuto ieri attorno alle 15 Zhang, Conte, Marotta e Ausilio hanno avuto modo di confrontarsi in vista dell'annata futura. Il tecnico salentino resta sulla panchina dell'Inter nonostante le dichiarazioni post-partita della finale di Europa League persa contro il Siviglia. La volontà è quella di proseguire assieme, decisivo in questo caso il ruolo di Steven Zhang nella mediazione tra il club e l'allenatore.



Durante il face to face Conte ha fatto sapere di non aver gradito la gestione della comunicazione durante la stagione, specie in relazione agli obiettivi da raggiungere. Il patron nerazzurro, con molta franchezza, ha sottolineato come a causa dell'emergenza COVID-19 il momento non sia dei più semplici: anche Suning ha risentito della crisi, per questo motivo saranno anche limitati e meticolosi gli sforzi per il prossimo calciomercato. Quasi tutte le operazioni, sottolinea la Gazzetta dello Sport, dovranno essere autofinanziate: vendere per comprare, questa la strategia del club che adesso cercherà non solo di accontentare Conte ma anche di gestire con chiarezza le relazioni esterne dopo il disappunto del tecnico.



Tre i possibili partenti: Skriniar, Brozovic e...Lautaro i nomi caldi per il mercato in uscita con particolari attenzioni ai giocatori a prezzo scontato e a quelli svincolati. ieri è stato cruciale l'intervento del giovane presidente interista, con la conferma del board dirigenziale e senza optare per lo switch di guida visto anche lo sforzo economico che poteva risultare contro producente. Conte-Inter: si va avanti e adesso si programma la prossima annata. Prima però spazio alle cessioni.