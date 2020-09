Mercato Inter, dopo Godin, Candreva, Esposito nuova cessione in vista

Mercato Inter, Godin è ad un passo dal Cagliari, Candreva piace molto alla Sampdoria ed Esposito dovrebbe andare alla Spal in prestito. Ma non finisce qui, visto che la rosa dell'Inter conta ancora diversi esuberi. Tra questi c'è Radja Nainggolan, appena rientrato dal prestito al Cagliari.

Il belga continua a piacere ai sardi, ma l'operazione è complicata. L'Inter dal canto suo è stata chiara, se arrivano offerte onerose è disposta a cedere il centrocampista, che altrimenti resterà alla corte di Conte.

Giulini non vorrebbe un acquisto definitivo, ma gradirebbe un prestito così da doversi sobbarcare solo le spese relative all'ingaggio. Al momento, come detto, Marotta chiude a questa ipotesi, e aspetta un'offerta onerosa. Resta da capire come evolverà la situazione. certo è che Di Francesco vorrebbe ricongiungersi al più presto a Nainggolan. Lo riporta il Corriere dello sport.