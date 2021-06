Mercato Inter, dopo Calhanoglu pronto un altro sgarbo al Milan. Il punto

Mercato Inter, la dirigenza nerazzurra è riuscita a strappare Calhanoglu al Milan, formulando un'offerta più alta rispetto a quella per il rinnovo avanzata dai rossoneri. In questo modo l'Inter si è assicurata a parametro zero l'erede di Eriksen, in attesa di capire cosa accadrà con il danese.

Stando a Tuttosport però potrebbe non essere finita qui. Tra un anno infatti andrà in scadenza anche Frank Kessie, che era stato già cercato ai tempi di Antonio Conte, che lo avrebbe voluto per dare forza al suo centrocampo.

Al momento il giocatore chiede quasi sei milioni di euro, mentre il club ne ha messi sul piatto 3,8. L'Inter inoltre ha dimostrato la sua grande abilità nel chiudere questo tipo di colpi.