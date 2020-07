Mercato Inter, Di Marzio: “Nerazzurri su Ndombele”

Secondo quanto riportato ieri sera dall´esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, l´Inter avrebbe avviato una trattativa con il Tottenham per aggiudicarsi le prestazioni del centrocampista francese Tanguy Ndombele. Il giocatore, che con la maglia degli Spurs ha collezionato in stagione 21 presenze, 2 gol e 2 assist, sarebbe uno dei pallini del tecnico Antonio Conte, che avrebbe individuato nell´ex Lione il profilo ideale per far fare alla rosa un salto di qualitá a centrocampo.



La trattativa non é tuttavia semplice, Ndombele é approdato solamente la scorsa estate a Londra e il Tottenham ha dovuto sborsare una cifra attorno ai 60 milioni di euro per strapparlo al Lione. Difficile dunque pensare che il giocatore possa trasferirsi giá nella prossima sessione di mercato se non a fronte di una significativa offerta.

L´Inter, che vuole accontentare le richieste del proprio allenatore per cominciare una stagione alla caccia del titolo senza alcun tipo di alibi, ha dal canto suo delle potenziali contropartite che potrebbero semplificare la trattativa. Si tratta di Milan Skriniar e Ivan Perisic, entrambi profili molto graditi al tecnico degli Spurs José Mourinho, che giá ai tempi dello United aveva bussato alla porta del club di viale della Liberazione per portare a Manchester i due nerazzurri.