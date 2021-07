Mercato Inter: De Vrji verso la cessione in Premier. Il clamoroso risvolto

Mercato Inter: De Vrji verso la cessione in Premier. La ‘bomba’ viene sganciata questa mattina (lunedì 26 luglio, ndr) da Tuttosport.

“Raiola - scrive il quotidiano torinese - a fari spenti sta lavorando per portare De Vrji in Premier. Il potentissimo procuratore ha parlato del suo assistito a più di un direttore sportivo per scandagliare il mercato che può avere in Inghilterra”. Tuttosport, ricordando che De Vrji è fondamentale per il gioco dell’Inter e di Simone Inzaghi (che lo ha già allenato alla Lazio, ndr), sottolinea però un altro aspetto fondamentale: “In caso di cessione, avendolo preso a 0 dalla società di Lotito, c’è la possibilità di generare una maxi plusvalenza a bilancio”. Non va infatti dimenticato il diktat di Suning per questa sessione di mercato dell’Inter: “Generare - rimarca il quotidiano - almeno 80 milioni di euro di attivo”.

Chi sarebbe il potenziale sostituto di De Vrji? Alessandro Bastoni. “Già provato lì in mezzo - ricorda ancora Tuttosport - da Antonio Conte. Bastoni è poi maturato molto nell’ultima stagione: a livello tecnico il ragazzo ha tutto per ricoprire quella posizione anche per innate doti da regista arretrato che non lo farebbero sfigurare nel paragone con Leonardo Bonucci”. C'è da chiedersi, però, come reagirebbe la tifoseria a un'eventuale cessione di De Vrji: sarebbe infatti il secondo titolarissimo a partire dopo Hakimi.