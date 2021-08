Mercato Inter: da Vlahovic a Jovic. I nomi a cui ora pensano i nerazzurri

Mercato Inter: e ora? Con la probabile cessione di Lukaku al Chelsea, si apre la caccia a quello che sarà il nuovo volto (o volti) dell'attacco nerazzurro. Il casting è cominciato. La Gazzetta dello Sport ritrae oggi lo scenario.

"Si parla molto dell’atalantino Duvan Zapata, ormai trentenne. Ben più allettante, in ogni caso, appare la candidatura del goleador della Fiorentina, il ventunenne Dusan Vlahovic. Sul gioiello serbo sta lavorando da tempo il Tottenham che si sta preparando alla possibile cessione di Harry Kane, corteggiatissimo dal Manchester City. Se i nerazzurri riescono ad accelerare i tempi, possono anche avere la meglio sugli inglesi. Ma questa è un’operazione costosa: basteranno 60 milioni per convincere Commisso a privarsi del suo nuovo gioiello?".

Ci sarebbe insomma grande attenzione sulla pista più giovane, quella legata all'attaccante serbo - gran protagonista l'anno scorso con la maglia viola.

"In alternativa al talento viola, compaiono i nomi di Gianluca Scamacca del Sassuolo oppure dell’iraniano Sardar Azmoun, a scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo. Ma nelle ultime ore è tornataa circolare la voce di un interesse per il serbo del Real Madrid Luka Jovic. Jovic può arrivare in prestito e questa soluzione aprirebbe (sicuramente) la strada a un doppio arrivo in attacco", la ricostruzione del quotidiano.

Sullo sfondo anche Correa, apprezzato e ben conosciuto da Simone Inzaghi per la comune proficua esperienza alla Lazio, e Raspadori, su cui comunque il Sassuolo spara altissimo.