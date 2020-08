Mercato Inter, da Dzeko a Kantè: rivoluzione in arrivo?

Mentre squadra e allenatore sono più che concentrati sull'incontro di questa sera contro l'Atalanta a Bergamo, la dirigenza meneghina è al lavoro per progettare il futuro. I sospetti di una possibile ulteriore rivoluzione sono palesi ma per comprendere ciò, sarà fondamentale aspettare il fine stagione, quando cioè sarà terminato il cammino dell'Inter in Europa League.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Marotta starebbe preparando una lista dei regali per Antonio Conte. Quest'ultima, riguarderebbe per completezza ogni reparto e rinforzerebbe una rosa che scarseggia dal punto di vista dell'esperienza. Relativamente all'attacco, resta in cima alla lista dei desideri Edin Dzeko, mentre a centrocampo si fanno largo i nomi di Kantè, Ndombelè e Vidal.

In difesa e sulla fascia sinistra, possibili ipotesi sono quelle di Vertonghen, difensore ex Tottenham attualmente svincolato e di Emerson Palmieri, la cui valutazione si aggira attorno a 25/30 milioni di euro. Ad acquisti onerosi però, dovrebbero corrispondere cospicue cessioni che al momento latitano. Quindi, di conseguenza, se non si avrà la possibilità di chiarire il futuro dei vari Skriniar, Brozovic o dello stesso Perisic, la dirigenza avrà serie difficoltà nel programmare il mercato in entrata.