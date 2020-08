Mercato Inter, da definire il futuro di Perisic, Nainggolan e J.Mario

Con la stagione corrente ormai agli sgoccioli e la nuova ormai alle porte, la dirigenza nerazzurra si prepara ad affrontare settimane intense e cariche di lavoro. A prescindere dall'esito della finale di Europa League, l'amministratore delegato Marotta ha assoluta intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, senza dimenticare però quanto sia fondamentale piazzare giocatori in uscita come Perisic, Nainggolan e Joao Mario.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, monetizzare attraverso queste tre cessioni sarebbe l'ideale per il club di Via della Liberazione, conscio però di come le situazioni vadano studiate e affrontate con estrema diplomazia. Ivan Perisic, sul quale Antonio Conte si sarebbe pronunciato favorevolmente in virtù di un suo ritorno, starebbe convincendo la dirigenza del Bayern Monaco a suon di prestazioni positive, intenzionata quindi adesso a riscattarlo. A stagione conclusa, bavaresi e nerazzurri si incontreranno ancora una volta per cercare di trovare un accordo: i primi vorrebbero un sostanziale sconto, i secondi non scendono invece sotto la richiesa di 20 milioni di euro.

Per quanto concerne invece il capitolo Nainggolan, il belga avrebbe la seria intenzione di rimanere al Cagliari, in Sardegna. Affinchè ciò possa accadere però, i sardi saranno chiamati a trovare un accordo con la dirigenza meneghina che guarda anche in casa Fiorentina, interessata ad una possibile acquisizione del cartellino del centrocampista ex Roma.

Il futuro di Joao Mario invece sembra essere sempre più in Portogallo, al Benfica dove tornerebbe volentieri visti i suoi trascorsi. Insomma,il duo Marotta-Ausilio spera di recuperare dalle cessioni di questi tre prospetti un buon gruzzoletto che possa andare a finanziare la prossima campagna acquisti.