Mercato Inter, da Asllani a Maggiore: le ultime sul nuovo centrocampista

L'Inter e il prossimo mercato: spuntano ipotesi.

E' il Corriere dello Sport a indagare sulle mosse nerazzurre. Un ruolo su tutti: il vice Brozovic. Serve un'alternativa adeguata al croato: l'idea è un giovane che proviene già dalla Serie A. Come spiega il quotidiano romano, il profilo ideale sembra essere quello di Asllani dell'Empoli.

Il regista della squadra toscana piace non poco, e venerdì - curiosità - sarà avversario proprio dei nerazzurri in campionato. Nella trattativa potrebbe entrare questa volta Esposito. Un'altra punta, dopo l'ottimo rendimento già registrato da un altro golden boy nerazzurro come Pinamonti, proprio con la maglia della squadra di Andreazzoli.

Le alternative? Schouten del Bologna e Maggiore (definito più difficile) dello Spezia. Su Lautaro c'è il Manchester United: i dettagli dell'offerta.