Mercato Inter, CorSport: “Inter sempre piú inglese”

Il debole di Antonio Conte per i giocatori che militano nella Premier League, soprattutto a seguito della sua esperienza londinese con il Chelsea, non é certo un mistero. La fisicitá e specialmente l´intensitá messe in campo oltre manica sono, secondo l´opinione del tecnico leccesse, di livello superiore rispetto a quelle della Serie A. La riprova é tangibile nel fatto che da quando l´ex allenatore dei blues si é seduto sulla panchina nerazzurra, sono approdati a Milano ben cinque giocatori provenienti dal campionato inglese (Lukaku, Eriksen, Sanchez, Young e Moses) in sole due finestre di calciomercato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questo trend non é destinato a cambiare e l´Inter sarebbe pronta ad una nuova sessione di shopping nel campionato inglese. Oltre al noto Emerson Palmieri, pallino di Conte che lo vede come profilo adatto al suo scacchiere per fare un salto di qualitá sulla corsia di sinistra, i nomi riportati dal quotidiano sono quelli di Sissoko e Ndombele (Tottenham) e Kanté (Chelsea), con i quali i contatti sarebbero giá da tempo avviati. Queste trattative, aggiunge il CorSport, entreranno nella loro fase piú intesa non appena i nerazzurri chiuderanno per i due obiettivi principali, che ad oggi sembrerebbero essere davvero ad un passo: Tonali e Kumbulla.