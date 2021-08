Mercato Inter - Correa, oggi le firme. Quante chiamate da Lautaro! Belotti...

MERCATO INTER - I nerazzurri hanno praticamente agganciato la loro nuova punta. Sarà Joaquin Correa il calciatore pronto ad affiancare Lautaro, Dzeko e Sanchez nelle logiche di reparto. Una corsa forsennata quella che ha visto l'Inter cercare l'incastro giusto per l'argentino.

La Gazzetta dello Sport conferma: "Oggi sarà il momento della definizione dei contratti, con le firme su tutti i documenti. Ma l’accordo è sostanzialmente trovato: un’operazione complessiva da 31 milioni di euro, divisi in 5milioni di prestito oneroso, 25 di riscatto obbligatorio e un ulteriore milione di bonus da versare nelle casse di Lotito. Il tutto per la gioia di Simone Inzaghi, che ritrova il Tucu in nerazzurro dopo i tre campionati trascorsi insieme alla Lazio".

Buon umore anche fra quelli che saranno a Milano i compagni di squadra di Correa. Il quotidiano spiega come Correa sia stato "tempestato dalle telefonate del compagno di nazionale Lautaro che non vede l’ora di abbracciarlo a Milano, aspetta a questo punto solo il via libera per raggiungere la sua nuova destinazione: non è escluso che possa farlo già stasera, per poi allenarsi con i nuovi compagni domani alla vigilia della trasferta di Verona".

E su Belotti... "Inter e Torino hanno dialogato, ma i nerazzurri non hanno mai affondato il colpo, perché convinti di riuscire a esaudire il desiderio di Inzaghi. Nerazzurri e granata si sono peraltro sentiti anche ieri sera, con l’Inter che ha di fatto informato i granata della chiusura imminente sul fronte Correa".