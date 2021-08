Mercato Inter: Correa il favorito ma occhio alla 'carta' di Raiola

Mercato Inter: "Alla Pinetina verrà arruolato un altro attaccante, da qui non si torna più indietro. A Inzaghi verrà consegnato un nuovo giocatore offensi- vo, secondo le sue esplicite richieste. Serve, però, una giusta dose di pazienza per esplorare pro e contro di ogni possibilità". La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 18 agosto, fa il punto della situazione sulle trattative in casa nerazzurra.

Al momento la situazione vede ancora il laziale Joaquin Correa come favorito "ma - evidenzia il quotidiano sportivo - alle sue spalle l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio scorrono sul taccuino diversi nomi". Filippo Conticello spiega che "Lorenzo Insigne è in attesa di capire la sua eventuale exit strategy dal Napoli, mentre Mino Raiola ha da tempo offerto un pezzo pregiato della sua scuderia: l’idea di prestito di Moise Kean è stata respinta dal management nerazzurro". Attenzione però al potentissimo procuratore. La Gazzetta dello Sport informa infatti che "nelle ultime discussioni lo stesso agente ha buttato sul tavolo pure il nome di Marcus Thuram, figlio d’arte, francese ma di nascita italiana. L’attaccante del Borussia Moenchengladbach ha pure affrontato l’Inter nell’ultima sfortunata Champions, soffiandole la qualificazione agli ottavi. Di certo, rap- presenterebbe una scommessa per il futuro e potrebbe occupare diverse posizioni in attacco. Il suo contratto con i tedeschi è in sca- denza nel 2023, ma anche in que- sto caso il prezzo non è dei più in- vitanti: si ragiona oltre i 30".