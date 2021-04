Mercato Inter, Conte vorrebbe 3 rinforzi. Scelti i nomi

Mercato Inter, manca poco all'incontro tra Conte e il presidente Zhang durante il quale ciascuna componente capirà le intenzioni dell'altra, e si capirà se andare avanti insieme o meno. Un nodo sarà senza dubbio il mercato.

Il tecnico vorrebbe dei rinforzi, e stando a Tuttosport ne servirebbero almeno 3. In primis sarà necessario un esterno di fascia sinistra, ed il nome in cima alla lista è sempre quello di Emerson Palmieri, in rottura con il Chelsea. Poi un attaccante che possa far rifiatare Lukaku.

In questo caso le piste calde sono sempre quelle che portano a Giroud e Dzeko. Infine un centrocampista totale, capace di svolgere tutti i ruoli e di aggiungere qualità. In questo caso non ci sono dubbi sul profilo. E' De Paul il sogno di mercato.