Mercato Inter, Conte non ha dubbi: scelto l'obiettivo per la mediana

Stando a quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport l'obiettivo numero uno dell'Inter in vista del mercato di gennaio è Rodrigo De Paul. Conte ha necessità di reperire forze nuove per la linea mediana, ed avrebbe individuato nell'argentino dell'Udinese il rinforzo ideale.

Il club friulano valuta il centrocampista circa 30-35 milioni di euro. L'intenzione di Marotta sarebbe quella di provare ad abbassare le pretese economiche attraverso l'inserimento di una contropartita (Di Marco?) o attraverso il prestito secco di un giocatore della Primavera.

Sempre il quotidiano romano riporta poi come la pista che conduce a Giroud al momento sia abbastanza fredda. Il francese sarebbe infatti solo un'opzione in vista dell'estate. La trattativa non sembra presentare i margini per decollare già a gennaio.