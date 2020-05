Mercato Inter, Conte ha un chiodo fisso: richiesta esplicita a Marotta

TuttoSport in edicola questa mattina parla delle possibili mosse di mercato dell'Inter nella prossima campagna acquisti. I nerazzurri sono da tempo a lavoro su profili giovani e futuribili, in grado di garantire qualità sia nel presente che nel futuro. Antonio Conte ha accettato di buon grado questa linea, ma allo stesso tempo ha chiesto a Marotta di inserire anche elementi ricchi d'esperienza, e soprattutto abituati alla vittoria.

Non è un mistero che il tecnico leccese vorrebbe a tutti i costi Arturo Vidal, il giocatore che secondo lui permetterebbe all'intera rosa di fare il tanto agognato salto di qualità. Secondo il quotidiano torinese, Conte chiederebbe al cileno non più di 20 partite ad alto livello, in modo tale da non schiacciarsi i piedi con Barella, e permettendo a quest'ultimo di continuare il suo percorso di crescita.

Vidal ha solo un altro anno di contratto con il Barcellona, ragion per cui una sua cessione nel corso dell'estate è più che plausibile. Marotta però sta ancora studiando la strategia giusta per portarlo a Milano: da escludere infatti che il centrocampista venga inserito nella trattativa per Lautaro, in quanto il Barça caricherebbe il suo valore per generare plusvalenza.