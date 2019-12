Mercato Inter, Conte è stato chiaro: per il centrocampo vuole lui

Continua la girandola dei nomi accostati all'Inter in vista della sessione invernale di calciomercato per rinforzare il centrocampo. Stando a quanto riportato da Tuttosport però per il tecnico Conte l'obiettivo sarebbe solo uno, ossia Arturo Vidal.

Il cileno piace moltissimo all'allenatore nerazzurro,visto che è stato proprio lui a farlo esplodere nel corso dell'esperienza alla Juventus. Ora il giocatore non sta vivendo un'esperienza esaltante al Barcellona, visto che sta trovando pochissimo spazio.

Lo stesso Vidal ha infatti dichiarato di essere tenuto a tenere in considerazione le opportunità che gli si presenteranno. Se questo muro contro muro dovesse proseguire i blaugrana non potranno ne continuare a considerarlo incedibile ne potranno continuare a chiedere 40 milioni per un'eventuale cessione.

E che il club catalano si convinca a cedere il centrocampista è proprio quello che si augurano in quel di Milano.