Mercato Inter, Conte disposto a sacrificare tre giocatori (anche un titolare)

Mercato Inter, il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il prossimo mercato nerazzurro. La stagione sta per volgere al termine, e dopo l'incontro tra Conte e la dirigenza si inizierà a lavorare sul futura. Il tecnico avrebbe fatto sapere di essere pronto a sacrificare tre giocatori dell'attuale rosa. In primis Vidal e Sanchez. Situazione di campo diverse ma economicamente simili.

"Hanno stipendi ricchissimi, da top della rosa, ma non sono titolari. Anzi, il centrocampista ha di fatto perso metà stagione per i guai al ginocchio. Doveva essere il valore aggiunto nel trasmettere la sua mentalità vincente al gruppo e, invece, non ha mai fatto la differenza, finendo in panchina. Non si può dire altrettanto di Alexis, nel senso che il suo contributo l'ha dato. Non tanto per i gol (7 finora), quanto come unica vera alternativa agli imprescindibili Lukaku e Lautaro. Un po' poco, però, per 7 milioni a stagione… Tuttavia, il vero problema è che, avendo rispettivamente quasi 34 anni (Vidal) e 32 (Sanchez), sono difficili da piazzare".

Il terzo giocatore è invece un titolare, e si tratta nello specifico di Ivan Perisic. Il croato si è dimostrato importante nella cavalcata finale, ma il tecnico potrebbe farne a meno. per lui sembra possibile un ritorno in Bundensliga.