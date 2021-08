Mercato Inter - Con Thuram arriva una ciliegina? 'Soldi per altre mosse'

MERCATO INTER - Thuram, ora, può sorpassare Correa. E' l'aggiornamento proposto in lungo e in largo oggi da La Gazzetta dello Sport. L'attaccante, protagonista in Bundesliga, costa meno rispetto al Tucu. Il weekend potrebbe essere decisivo per capire se Lotito a questo punto abbasserà le pretese sull'argentino, vista la possibilità che l'Inter dirotti altrove l'affondo decisivo per la nuova punta.

"Lotito continuerà a chiedere per l’argentino 35-40? Finora l’Everton, pur interessato, non si è spinto a tanto. Insomma, il weekend è decisivo per arrivare a considerazioni definitive ma, al momento, nel lungo sprint Marcus Thuram ha conquistato un considerevole vantaggio", assicura il giornale.

E occhio alle sorprese. L'arrivo di Thuram, e il conseguente risparmio, potrebbe aprire le porte ad un ulteriore acquisto. Una ciliegina, per il quotidiano.

"Se si riuscisse a spendere 25 milioni appena o giù di lì, ai nerazzurri potrebbero avanzare pure le risorse per altre mosse sul filo di lana. Ad esempio, la tenuta di Sanchez, ancora a Barcellona per i guai al polpaccio, è un punto interrogativo: potrebbe diventare urgente inserire qualcuno al suo posto. In quel caso, sullo sfondo ecco sempre Lorenzo Insigne, separato in casa con il Napoli per il famoso contratto in scadenza. Per ora è solo una suggestione nel quartier generale interista, ma in questa estate nessuna sorpresa può essere esclusa".