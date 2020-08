Mercato Inter, colpo Kumbulla! Piazzato l'affondo decisivo

L'Inter non ha assolutamente nessuna voglia di fermarsi sul mercato. L'obiettivo, più volte dichiarato, è quello di ridurre il gap dalla Juventus e a questo scopo, la dirigenza sta lavorando intensamente per regalare ad Antonio Conte prospetti che più si addicano per qualità tecnico-tattiche al suo modulo. Dopo Hakimi e Tonali, anch'esso ad un passo dal vestire nerazzurro, il terzo colpo di mercato potrebbe quasi sicuramente essere rappresentato dal difensore dell'Hellas Verona Marash Kumbulla.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore scaligero è ormai sempre più vicino ai nerazzurri con Marotta e Ausilio che hanno sfruttato al meglio i segnali di apertura provenienti da Verona. La dirigenza meneghina ha così piazzato l'affondo decisivo, controsorpassando la Lazio che per molto tempo aveva più volte coltivato l'idea di portarlo alla corte di Simone Inzaghi.

L'operazione si caratterizzerà da una parte cash di 30 milioni più alcune contropartite fra le quali sarà chiamato a decidere il tecnico dei veneti Ivan Juric. Sul tavolo ci sono i nomi di Vergani, giovane attaccante della Primavera, di Salsedo, il cui prestito sarebbe verosimilmente rinnovato e di Agoumè.

Kumbulla, contrariamente a quanto auspicato dai più, arriverà a Milano fin da subito e non fra un anno. Inoltre, visto e considerato che l'accordo con il difensore albanese esiste da tempo, basterà trovare una quadra sulle contropartite tecniche per accelerare i tempi. L'Inter c'è e continua ad operare sul fronte entrate mettendo a segno il terzo colpo di mercato: basteranno ad Antonio Conte?