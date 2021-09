Mercato Inter, colpo a sorpresa? Il portiere potrebbe arrivare a gennaio

L'Inter st cercando l'erede di Handanovic.

Il capitano sloveno in questa prima parte della stagione ha mostrato qualche lacuna e si è concesso qualche errore di troppo. Per questa ragione si sono riproposti i ragionamenti iniziati già un anno fa, quando qualche avvisaglia sul calo di rendimento c'era stata. E stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, potrebbe non essere necessario attendere fino al prossimo giugno. L'obiettivo infatti sarebbe quello di acquistare l'erede di Handanovic già nella prossima sessione di gennaio.

Nonostante circoli in maniera insistente il nome di Onana, la Bild parla di un altro profilo. A vestire l maglia nerazzurra tra qualche mese potrebbe essere Bernd Leno, estremo difensore tedesco attualmente in forza all'Arsenal. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2023, ma, non essendo la prima scelta dei Gunners, potrebbe arrivare nell'ambito di un'operazione con costi ridottissimi. Inoltre Leno, riporta ancora la Bild, avrebbe dichiarato che Milano, al pari di Londra, è una città in cui gli piacerebbe vivere.