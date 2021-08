Mercato Inter: ci siamo, c'è l'offerta shock per Lukaku. 'Aria d'addio'

Mercato Inter: "Il futuro di Romelu Lukaku è sempre più in bilico. Il Chelsea ha sferrato la sua offensiva proponendo un ingaggio da 15 milioni al belga e 100 milioni più il cartellino di Marcos Alonso al club di viale della Liberazione". Il Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 4 agosto, fa il punto sulla trattativa che sta squarciando il calciomercato europeo.

Nel suo articolo Andrea Ramazzotti approfondisce come "cento milioni più il cartellino di Marcos Alonso, che l'Inter aveva cercato quando trattava Hakimi con il Chelsea, vuol dire una proposta da 115-120 milioni. Tantissimi soldi soprattutto nel calcio post Covid. Eppure - prosegue il quotidiano sportivo - il club non ha esitato a dire no". Il Corriere dello Sport si interroga però su un aspetto: "Cosa succederà se Abramovich alzerà la sua offerta a 130 milioni più l'esterno spagnolo? L'Inter sarà tentata oppure resisterà?".

I tifosi ora si interrogano anche sulle intenzioni di Romelu Lukaku. "Al centro di tutto c'è il belga - conferma il quotidiano -. Lui ha sempre detto che ama Milano, che vuole restare anche senza Conte e vincere un altro scudetto. Lo ha ribadito pure pochi giorni fa a InterTv. Poi è arrivata la proposta del Chelsea...". A Lukaku riporta il Corriere dello Sport è stato offerto un ingaggio da 15 milioni, quasi il doppio di quanto attualmente percepisce dai nerazzurri.