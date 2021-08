Mercato Inter: ci siamo, assalto a Dumfries! E occhio a Correa

Mercato Inter: da domani (martedì 8 agosto) ogni giorno può essere quello buono per l'assalto a Denzel Dumfries, esterno del Psv. Ne è sicuro il Corriere dello Sport di oggi che spiega come "i nerazzurri lo valutano 13-15 milioni e la società olandese ha aperto".

Dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea si accende dunque il calciomercato in entrata per l'Inter. "Dopo Edin Dzeko - scrive Andrea Ramazzotti - prima che un secondo attaccante arriverà il quinto di destra perché in quel ruolo c'è solo Matteo Darmian. Dumfries è considerato la priorità". Tempistiche? Come anticipato da domani ogni giorno potrebbe essere quello decisivo. E Nahitan Nandez? "Resta l'ipotesi low cost in prestito con diritto di riscatto, ma in aggiunta" spiega il Corriere dello Sport. Potrebbero arrivare entrambi? "Non è escluso - sostitene Ramazzotti -. Soprattutto se il Cagliari si ammobidirà, ma Simone Inzaghi a destra vuole un esterno di corsa".

Proprio il tecnico potrà essere decisivo anche sul nome del secondo attaccante. Come anticipato nei giorni scorsi da Interdipendenza, il nuovo tecnico dell'Inter ha espressamente chiesto Joaquín Correa della Lazio. "È destinato a lasciare i biancocelesti che - conferma il Corriere dello Sport - hanno bisogno di monetizzare un addio importante. Trattare con Claudio Lotito è complicato, soprattutto dopo che Inzaghi non ha rinnovato e ha scelto l'Inter, ma Simone stravede per il Tucu". Il nuovo allenatore ha infatti le idee molto chiare sulla futura impostazione tattica della squadra campione d'Italia: "Con Correa potrebbe prevedere un Inter con in rosa Dzeko prima punta, Sanchez seconda e Martinez che all'occorrenza capace di fare l'uno o l'altro ruolo".