Mercato Inter, chi dopo Hakimi? Niente big: individuati tre nomi

Mercato Inter: quale sarà la scelta dei nerazzurri per il dopo Hakimi? Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport. L'esterno marocchino viaggia a grandi falcate verso Parigi. Una rinuncia dolorosa, quella dell'Inter, ma che dovrà trovare pronta risposta.

Tre, per il quotidiano, i profili attenzionati. Non sarà un nome top, in senso di costi, quello su cui punterà l'Inter. "I tre nomi più spendibili in questo momento sono Lazzari della Lazio, Bellerin dell’Arsenal e Zappacosta del Chelsea", la ricostruzione.

Lazzari potrebbe pagare alla Lazio il nuovo modulo di Sarri che non prevederà più esterni fluidificanti, bensì terzini a misura di difesa a quattro. Bellerin, che piaceva anche ai tempi di Spalletti, è in uscita dall'Arsenal.

Infine, Zappacosta, garantirebbe equilibrio e velocità. Il Chelsea potrebbe abbassare le pretese, e - dopo i prestiti delle passate stagioni - considerare la cessione a titolo definitivo, a cifre contenute.