Mercato Inter, che valzer! Brozovic, Insigne e Bremer: le ultimissime

Mercato Inter, grandi manovre.

Il Corriere dello Sport, oggi 24 dicembre, spiega le possibili mosse nerazzurre. Dal rinnovo di Brozovic a Insigne e Bremer, il quotidiano fa il punto. Quanto al centrocampista croato, lo scoglio è l'ingaggio. Pur in un clima disteso, c'è ancora distanza. Un incontro prima di Natale c'è stato, ma non è arrivata ancora l'attesa fumata bianca. Tutto rimandato a gennaio. Discorso ancora diverso per Perisic che, fin qui, non ha nemmeno iniziato il dialogo per un'eventuale permanenza in nerazzurro.

E Insigne? Continua il rebus legato all'attaccante partenopeo. L'Inter è stata ripetutamente accostata al gioiello italiano, ma le sirene ora arrivano anche dall'Estero. Il giornale propone il pressing del Toronto, e una mega offerta da 7 milioni per 4 stagioni.

In difesa occhi su Bremer del Torino. Ci sarebbe stato un contatto con la società nerazzurra. Bremer potrebbe sostituire uno fra De Vrij e Skriniar, con l'olandese maggiormente indiziato alla cessione. Intanto, Dimarco viaggia verso il rinnovo (clicca qui per i dettagli) e l'Inter vola sul campo (il verdetto dopo la sfida col Torino, leggi qui).