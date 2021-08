Mercato: 'Inter, che svolta! Arrivano due torri' Gli ultimi aggiornamenti

Mercato Inter: c'è la svolta. La società ha scelto la strada che porta al doppio centravanti: Duvan Zapata con Edin Dzeko. È quanto ricostruisce Tuttosport in edicola oggi, domenica 8 agosto.

"L'Inter - spiega il quotidiano torinese - ha deciso di concentrarsi sul mercato italiano vista l'imminente partenza della Serie A. Si è quindi buttata su Duvan Zapata, ritenuto per caratteristiche il giocatore più simile a Romelu Lukaku in circolazione. L'apertura dell'entourage del centravanti è stata totale, però l'Atalanta è diventata una bottega carissima come prova l'iniziale richiesta di 50 milioni di euro per chiudere a 40". Nel suo articolo Stefano Pasquino spiega che si tratta però di "schermaglie, anche perché i due club sono in ottimi rapporti". C'è un problema ed è legato al tecnico dei bergamaschi, Gianpiero Gasperini: "Prima di dare il via libera alla partenza di Zapata, vuole avere un sostituto e, in tal senso, l'Inter tifa perché vada in porto la trattativa con il Chelsea per Tammy Abraham".

Per quanto riguarda invece Edin Dzeko "c'è un biennale da 4,5 milioni di euro mentre per liberarlo dai giallorossi potrebbe bastare un semplice indennizzo". Il centravanti bosniaco, ricordiamo, è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel giugno 2022. Nell'ultima stagione ha segnato 13 gol tra Serie A ed Europa League. Secondo Tuttosport "alla luce delle scelte fatte, sono in calo le quotazioni di Joaquín Correa, mentre - conclude il quotidiano torinese - si tiene aperta come piano B l'opzione con il Sassuolo dove il preferito resta Giacomo Raspadori". La società neroverde, però, vorrebbe tenerlo un'altra stagione alla base.