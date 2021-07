Mercato Inter, cessione Nainggolan: 'Ci siamo. Si contano i minuti'

Mercato Inter: Radja Nainggolan è davvero a un passo dal 'ritorno' al Cagliari. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 7 luglio. Anzi: le cose sarebbero tutte sistemate tanto che "in Sardegna contano i minuti per l’arrivo stavolta definitivo".

Nel suo articolo Filippo Conticello spiega che ci sarà "un mini indennizzo da meno di un milione che dovrebbe arrivare per liberarlo". A quel punto il Ninja "firmerà un biennale con opzione per il terzo". Che cosa ci guadagna l'Inter dall'addio di Nainggolan? "Il risparmio - ricorda il quotidiano sportivo - di un maxi-stipendio da 4,5 milioni netti è assai gradito: l’agenzia di viaggi Inter ha pure un’altra missione, deve ridurre il costo del lavoro di un ambizioso 15%".

L'Inter, nel giugno del 2018, acquistò Nainggolan dalla Roma per 38 milioni di euro. Nella stessa operazione Davide Santon e Nicolò Zaniolo si trasferirono in giallorosso. L'esperienza di Nainggolan all'Inter non è stata di quelle 'esaltanti'. Dopo una prima stagione caratterizzata da 29 presenze e 6 reti, ci fu l'arrivo di Antonio Conte e il Ninja venne messo ai margini del progetto. Ci fu dunque il primo presito al Cagliari (26 partite e 6 gol) poi un nuovo ritorno a Milano tutt'altro che convincente e infine l'ennesimo ritorno in Sardegna (22 gettoni e una rete).

Nainggolan lascerà definitivamente l'Inter. La 'trattativa' sembra ormai a un punto di svolta tanto che "in Sardegna contano i minuti per l'arrivo stavolta definitivo".