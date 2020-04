Mercato Inter - CdS, inserimento del Napoli per il difensore

Intrecci di mercato tra Inter e Napoli, le due compagini hanno gli stessi obiettivi, almeno per quanto riguarda il reparto difensivo. Come già noto i partenopei starebbero "duellando" con i nerazzurri per Konstantinos Tsimikas, terzino greco dell'Olympiacos.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le due squadre hanno un altro obiettivo comune: Jan Vertonghen. Il centrale del Tottenham è un possibile parametro zero che interesserebbe anche il Napoli. L'Inter in questo momento possiede un'arma in più rispetto a Giuntoli, Romelu Lukaku. Il numero nove starebbe portando avanti un'opera di convicimento per portare a Milano il suo connazionale.