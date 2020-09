Mercato Inter, casting per la quarta punta: Pinamonti escluso

Prima vendere, poi comprare. Il diktat in casa nerazzurra, relativamente alla sessione estiva di mercato, non cambia in quanto, vista la scarsa disponibilità economica al momento, investire ingenti somme di mercato risulta alquanto difficoltoso. La dirigenza meneghina sta cercando di completare ogni tassello del puzzle, a partire da quello del quarto attaccante.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al momento l'unica certezza è che non sarà Andrea Pinamonti la quarta punta a disposizione di Antonio Conte. Infatti, nell'incontro tra l'Inter e il Genoa nella persona del ds Faggiano, il club di Viale della Liberazione ha subito chiarito come riportare alla base l'attaccante in questo momento sarebbe utopistico se si considerano i 20 milioni di riscatto da versare nelle casse genoane.

Per il giovane 21enne prodotto della Primavera, l'Inter aveva un "obbligo morale" stabilito lo scorso anno che però, alla stato attuale dei fatti, anche in virtù di uno stipendio da 3 milioni netti a stagione, non sarebbe in grado di rispettare.

A dir la verità, l'arrivo di un attaccante resta molto difficile se si considera la presenza in rosa sia di Perisic, sia di Salcedo. Insomma, il leitmotiv è sempre lo stesso: l'autofinanziamento. Se non si riuscirà a vendere, non si riuscirà ad acquistare.