Mercato Inter, Candreva fra Genoa e Sampdoria: cessione imminente?

E' un mercato in rapida evoluzione quello in casa Inter. Detto della volontà da parte della proprietà di fare spazio a bilancio, cedere diventa fondamentale. Il nome più gettonato sul fronte uscite, senza considerare Godin, è quello di Antonio Candreva. Con l'arrivo di Hakimi, l'ex Lazio troverà pochissimo spazio e di conseguenza, il club di Viale della Liberazione l'ha da tempo messo sul mercato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i club interessati al giocatore sarebbero in un vero e proprio derby di mercato Genoa e Sampdoria, senza dimenticare però la Fiorentina che pare essere al momento la meta preferita del calciatore. Candreva valuterà bene tutte le offerte e non a caso, avrebbe preso tempo per pensarci e fare la scelta migliore per lui.

Il programma del direttivo è abbastanza chiaro ma in un momento economico non esaltante come quello in cui ci ritroviamo a vivere, non tutto appare scontato.