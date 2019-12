Mercato Inter, cambiati i piani: a gennaio all-in su un giocatore

Non arrivano buone notizie per l'Inter sul fronte Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo infatti non tornerà in tempi brevi, e per questa ragione ci sarà necessità di intervenire con urgenza sul mercato a gennaio.

Il nome caldo, stando alla Gazzetta dello Sport, è quello di Dejan Kulusevski. L'Intenzione della società nerazzurra, stando alla rosea, sarebbe stata quella di lasciarlo al Parma per poi discutere a fine stagione con l'Atalanta, che ne detiene il cartellino. L'emergenza dettata dall'infortunio di Sensi però impone un cambio di strategia.

Ora marotta potrebbe lavorare per portare Kulusevski a Milano già da gennaio. Più indietro rimane invece Vidal. Il cileno sarà protagonista della sfida di Champions che andrà in scena proprio con l'Inter tra una settimana. E non è detto che il Barcellona abbia intenzione di cedere il giocatore in inverno.