Mercato Inter, cambiati i piani a destra. Nandez? No. C'è un altro nome

Mercato Inter, cambia il piano per la fascia destra. La possibile cessione di Lukaku immetterà liquidità nelle casse dell'Inter e cambierà i programmi per la fascia destra. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport parlando di Dumfries e Nandez.

L'uruguayano, per settimane dato in pole, potrebbe ora essere sorpassato dall'esterno olandese del Psv, gran protagonista con la maglia Orange agli ultimi Europei. Nandez - specifica il giornale - sarebbe arrivato se la trattativa per Lukaku (con relativo maxi incasso) non si fosse aperta.

Inzaghi ora ha posato la sua preferenza su Dumfries, conscio di non poter arrivare a Lazzari, già allenato alla Lazio, e ovviamente graditissimo.

La richiesta del Psv è di 15-20 milioni, l'Inter offrirerà di meno. Ci lavorerà il potente agente Mino Raiola.

Quanto ai dialoghi col Cagliari, anche dovesse saltare la trattativa per il passaggio dell'esterno Nandez in nerazzurro, rimarrebbe in piedi la questione Nainggolan, che è vissuta separatamente da quella relativa al sudamericano. Nainggolan insomma, assicura il quotidiano, conserverà chance di tornare in Sardegna comunque andranno le altre trattative.