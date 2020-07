Mercato Inter, cambiano le carte in tavola: l'affare Vidal si complica

Ogni allenatore ha dei giocatori che vorrebbe con sè, quelli di cui si fiderebbe ad occhi chiusi. Per Antonio Conte questo prospetto è rappresentato da anni da Arturo Vidal, attuale centrocampista del Barcellona. Un uomo con la sua esperienza farebbe sicuramente comodo ad un centrocampo abbastanza giovane ma a quanto pare, la pista sembra ancora una volta complicarsi.

Infatti, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il centrocampista cileno potrebbe rimanere in Catalogna fino al giugno 2021, quando cioè scadrà il suo contratto con i blaugrana. Nonostante si siano più volte susseguite voci relative al suo inserimento nell'affare Lautaro Martinez, adesso il Barcellona, anche grazie alle buone prestazioni dell'ex Juventus, apre al rinnovo.

I catalani hanno ben compreso quale sia il valore del giocatore, soprattutto in termini di fisicità e rendimento, decidendo così di sacrificare Ivan Rakitic per finanziare la campagna acquisti. Al di là di tutto però, nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta dell'ultim'ora, il presidente Bartomeu sarebbe disposto anche a cambiare idea, ben conscio che monetizzare qualcosa in più rispetto allo stesso Rakitic, sarebbe di fondamentale importanza se si considerano le deficitarie casse del club.