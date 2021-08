Mercato Inter - Cambia l'obiettivo. 'Thuram? No. Ora in pole un altro calciatore'

MERCATO INTER - Cambia tutto in attacco. Tra sorpassi e controsorpassi, prosegue la rincorsa ad una nuova punta da inserire nel reparto offensivo di Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport fa oggi il punto, partendo dall'infortunio occorso ieri a Marcus Thuram, che sembrava in pole nelle preferenze nerazzurre.

"Basta un ginocchio ballerino per stravolgere qualsiasi corsa. Ieri l’Inter si godeva la festa organizzata da Inzaghi a San Siro, ma negli stessi attimi tendeva le orecchie verso la Renania (e pure verso Empoli). Al 18’ di Leverkusen-Borussia M’Gladbach Marcus Thuram usciva con un ginocchio gonfio. Man mano che arrivavano i primi (poco rassicuranti) aggiornamenti sul suo infortunio, mutava anche la caccia nerazzurra al nuovo attaccante. Inevitabile che Thuram sia bruscamente scivolato indietro nelle gerarchie, anche perché l’Inter ha sempre tenuto calda l’alternativa: mai era stato minimamente spostato il mirino da Joaquin Correa, ieri in tribuna a Empoli e spinto verso Milano anche dal d.s. laziale Tare. Se le due trattative correvano parallelamente, adesso quella per il laziale brilla di luce propria".

Insomma, il Tucu torna ora prepotentemente in cima ai pensieri. Ma non mancano le difficoltà. "Lotito chiede 40 milioni, troppi per l’Inter che non intende spendere più di 30: è quello il tesoretto per la nuova punta e non c’è l’intenzione di derogare. In mezzo pesa la voglia matta di Inter di Correa che, guarda caso, al momento ha interrotto il suo dialogo con l’Everton, l’altro club europeo che lo brama".