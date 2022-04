Mercato Inter, c’è un ritorno di fiamma. Contatto nei giorni scorsi

Mercato Inter, nerazzurri in prima fila per Rodrigo De Paul.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Piero Ausilio nei giorni scorsi è volato a Madrid per affrontare alcune questioni, tra cui quella inerente a Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino, l’estate scorsa, è passato dall’Udinese all’Atletico Madrid per 35 milioni di euro, non riuscendo però a confermare le fantastiche prestazioni che avevano fatto innamorare tutti in Italia.

I Colchoneros stanno valutando, al termine di questa stagione, di provare ad ascoltare eventuali offerte per De Paul ed è in questo scenario che i nerazzurri potrebbero inserirsi nella trattativa. L’ad dei nerazzurri Ausilio, infatti, nei giorni scorsi ha avuto dei contatti con l’entourage del giocatore per provare a capire la fattibilità dell’operazione per questa estate, anche se non siamo ancora al momento giusto per definirla come un’occasione concreta.

De Paul tornerebbe volentieri in Italia, e l’Inter per lui sarebbe la meta ideale. I nerazzurri, dal canto loro, prendendo l’argentino eventualmente in prestito aggiungerebbero il quarto uomo perfetto da affiancare a Barella, Brozovic e Calhanoglu. L’argentino a maggio compirà 28 anni, e la sua valutazione è intorno ai 30-35 milioni; cifra che l’Inter probabilmente spenderà in altre parti del campo, ma non è da escludere che alla fine le strade possano davvero incontrarsi.

D’altronde, i nerazzurri già nell’era Conte erano interessatissimi al centrocampista ex Udinese; poi non se ne fece niente, ma su De Paul i nerazzurri viaggiano a fari spenti, cercando di cogliere l’opportunità giusta qualora dovesse presentarsi.