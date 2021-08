Mercato Inter: c'è un giocatore che vuole a tutti i costi vestire nerazzurro

Mercato Inter: nei giorni scorsi l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha negato la possibilità di nuovi innesti nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Eppure c'è un giocatore che non ha perso le speranze di vestire, già da questa stagione, la maglia nerazzurra.

Tuttosport in edicola oggi, sabato 28 agosto, scrive infatti che "Nandez spinge ancora per trasferirsi all'Inter". Il quotidiano sportiva spiega però che "il jolly uruguaino del Cagliari, vicino ai nerazzurri a luglio, non potrà tornare nel mirino se prima non uscirà almeno un centrocampista dall'organico di Inzaghi". Qual è dunque l'attuale situazione delle possibili cessioni? "Andrà via il giovane francese Agoume, in prestito al Brest entro martedì, ma la sua partenza non libererà un posto per Nandez. Dunque, è quasi impossibile che si riapra questa pista, a meno che un prestito a Cagliari di un giovane attaccante dell'Inter non riapra il filo. Ai rossoblu - rivela Tuttosport - piace Satriano, ma l'uruguaiano dovrebbe rimanere a Milano come quinta punta fino a gennaio, mentre potrebbe entrare in gioco Salcedo (nel mirino però di Genoa e Brest)".

Il quotidiano torinese sottolinea come da piazzare ci sono anche altri due giocatori: "Il 21enne argentino Colido (in serie B o all'estero) e l'austriaco Lazaro: per lui prestito secco senza diritto al Benfica, anche se c'è un interessamento del Borussia Dortmund". Tuttosport ricorda poi la questione legata ad Alexis Sanchez "qualora Inzaghi e il club non si fidassero fino in fondo delle sue condizioni". Il cileno, a quanto si apprende, è però sulla via del recupero.

Insomma: restano solo quattro giorni di calciomercato (chiuderà martedì 31 agosto, ndr), ma l'Inter ha ancora parecchie operazioni da definire.