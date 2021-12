Mercato Inter: c'è Scamacca. Il piano di Marotta: così può battere la Juve

Mercato Inter: Scamacca piace eccome.

La Gazzetta dello Sport, oggi 31 dicembre, spiega la strategia nerazzurra per l'ariete del Sassuolo. Profilo tra i più chiacchierati del panorama calcistico italiano, potrebbe approdare a Milano. Il quotidiano assicura: l'Inter vuol soffiare il calciatore alla Juventus, e affiancare Scamacca al ben più esperto Edin Dzeko.

Qualche mese di apprendistato, come fu per Lautaro con Icardi, poi un ruolo centrale. Scamacca arriverebbe in nerazzurro nella prossima stagione con, ancora, Dzeko in rosa, e dal bosniaco apprenderebbe i trucchi del mestiere. Un esperimento che piace e che l'Inter ora vorrebbe davvero proporre.

"Ma prima di iniziare questo percorso, i nerazzurri dovranno ingaggiare una colluttazione con una vecchia nemica: anche la Juve ha, infatti, messo gli occhi su Scamacca e presto entrerà in scena con un’offerta da 35 milioni provando a strappare un pagamento dilazionato in stile Locatelli", si legge sulle pagine odierne del giornale milanese.

E l'Inter? Potrebbe spingersi in estate fino ai 40-45 milioni richiesti dal Sassuolo, con Pinamonti che potrebbe essere la pedina ideale per il Sassuolo e per abbassare i costi dell'operazione. Leggi qui il nostro focus su Pinamonti.