Mercato Inter, c’è la svolta per il difensore ma il piano di Marotta è chiaro

Mercato Inter, Beppe Marotta si continua a guardare intorno in cerca di occasioni a zero. Dopo Onana c’è la svolta per il futuro di Matthias Ginter, altro obiettivo nerazzurro. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto della situazione.

Il difensore centrale è in scadenza di contratto a fine stagione e sarebbe da tempo nel mirino dell’Inter per giugno e potrebbe lasciare il Borussia M’Gladbach già a gennaio. I nerazzurri avrebbero già avviato i contatti con il suo agente e il giocatore avrebbe dato il suo gradimento alla destinazione. Intanto qualcosa è cambiato nel Borussia M’Gladbach. Pugno duro del club tedesco che avrebbe deciso di non puntare più sul centrale dopo la sua decisione di non rinnovare. Per la prima volta in questa stagione il difensore è rimasto in panchina per 90’ nella sconfitta con il Leverkusen. Una scelta fatta per tentare di forzare la cessione in questa sessione di mercato, in modo da provare a incassare qualcosa ed evitare di perderlo a zero tra qualche mese.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Gladbach sarebbe disposto ad accontentarsi di circa 5 milioni di euro, cifra che l’Inter non vorrebbe dare un quanto vorrebbe prendere il giocatore esclusivamente a parametro zero. I contatti con il suo agente, lo stesso di Calhanoglu, vanno avanti ma c’è il rischio che su Ginter possa scatenatasi una vera e propria asta già a gennaio.