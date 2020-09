Mercato Inter, c'è la strategia per realizzare il sogno Kanté: 2 i sacrificati

Mercato Inter, il sogno per questa sessione di calciomercato dei nerazzurri e di Conte è senza dubbio N'Golo Kanté, centrocampista francese in forza al Chelsea. Il tecnico nerazzurro lo ha sempre esaltato, e nel corso di questa estate/autunno proverà a portarlo a Milano.

Di certo l'operazione non è semplice, visto che i blues di Abramovich partono da una richiesta superiore ai 50 milioni di euro. Per questa ragione l'unica via percorribile è quella dei passare per le cessioni.

E, stando al Corriere dello Sport, i nomi scelti da Conte sono quelli di Brozovic e Perisic, che potrebbero ritrovarsi come compagni di squadra al Bayern Monaco.