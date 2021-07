Mercato Inter, c'è la scelta definitiva sul vice Handanovic

Mercato Inter: scelto il vice Handanovic. I nerazzurri hanno confermato Ionut Radu. Così, almeno, stando a quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport. Dato in bilico ad inizio estate, e accostato alla Real Sociedad, il portiere rumeno resterà all'Inter.

Come spiega il quotidiano romano, Radu ha dimostrato di essere cresciuto e offre dunque garanzie. Il club nerazzurro ha ufficialmente smesso di cercagli una sistemazione dopo che lo stesso portiere aveva rifiutato la pista spagnola.

Radu, dal 2013 all'Inter, è cresciuto nelle giovanili nerazzurre. Dopo i fruttuosi prestiti ad Avellino, Genova e Parma, si è laureato lo scorso anno Campione d'Italia da dodicesimo. Il ruolo che occuperà anche il prossimo anno.

Un acquisto in meno da effettuare per l'Inter che ha scelto di preservare il patrimonio che aveva già in casa.