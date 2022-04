Mercato Inter, c’è la contropartita per un obiettivo dei nerazzurri. I dettagli

Mercato Inter, è Andrea Pinamonti la contropartita per Bremer.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, sarebbe Andrea Pinamonti il giocatore che metterebbe d’accordo Inter e Torino per abbassare le pretese economiche dei granata su Gleison Bremer.

Il centrale difensivo brasiliano è da tempo stato individuato come l’obiettivo numero uno per la retroguardia nerazzurra del futuro, complice anche la possibile partenza in estate di Stefan De Vrij. Bremer sta disputando una stagione a dir poco fantastica con il Torino, entrando definitivamente nella lista dei migliori difensori del campionato; chiaro che l’interesse per lui si allarghi a più squadre, ma al momento l’Inter sembra in vantaggio in virtù di un accordo di massima raggiunto con l’entourage del calciatore.

Il Torino, per il suo gioiello, chiede non meno di 30 milioni di euro: una cifra che, per i nerazzurri, è un po' troppo alta e dunque nelle ultime settimane si è ragionato con i granata su quale possa essere eventualmente la contropartita da girare in direzione Torino per abbassare la parte fissa del cartellino di Bremer.

Il giocatore scelto dal Toro sembra essere Andrea Pinamonti, attaccante nerazzurro in prestito all’Empoli che sta disputando una stagione di alto livello (12 reti in 33 presenze fino ad oggi), complice anche la ormai quasi certa partenza di Andrea Belotti, in scadenza di contratto e dunque libero di firmare per qualsiasi squadra già da gennaio.

Bremer è sicuramente uno dei principali obiettivi dell’Inter per il mercato estivo, e la dirigenza nerazzurra farà di tutto per portarlo a Milano.