Mercato Inter, c’è l’offerta per Dybala: Marotta pronto allo sgarbo

Mercato Inter, si scalda la pista che potrebbe portare Paulo Dybala in nerazzurro a parametro zero.

L’argentino è in scadenza di contratto a fine stagione con la Juventus e al momento la trattativa con i bianconeri sarebbe in fase di stallo. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta ha già presentato un’offerta alla Joya e sarebbe in attesa di ulteriori sviluppi. La proposta prevede un contratto quinquennale a 7,5 milioni di euro a stagione. Un’offerta migliore rispetto a quella juventina che sarebbe disposta ad offrirgli un triennale, al massimo un quadriennale a 7,3 milioni di euro annui, ovvero la stessa cifra percepita attualmente. Beppe Marotta è stato chiaro nelle dichiarazioni rilasciate nel pre partita di ieri, in cui si è detto pronto a cogliere le eventuali opportunità sul mercato ed eventualmente a fare un tentativo. Al momento l'Inter non sembrerebbe intenzionata a ritoccare il reparto offensivo ma a fine stagione potrebbe cambiare idea (clicca qui per leggere l'articolo completo).

L’esperienza di Paulo Dybala con la maglia bianconera potrebbe quindi concludersi a fine stagione. Fino a qualche mese fa il suo rinnovo sembrava soltanto una formalità ma rispetto ad allora le cose sono cambiate radicalmente. Lo scorso novembre si parlava di un’intesa a 8 milioni più altri due di bonus, ma l’ad juventino Mauro Arrivabene e il ds Federico Cherubini hanno cambiato idea e adesso giocano al ribasso. Ulteriori novità sulla situazione sono attese entro le prossime settimane, bisognerà capire anche quali sono le reali intenzioni del giocatore. L’Inter resta alla finestra e guarda interessata.