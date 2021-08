Mercato Inter - C'è il sì di due punte. Weghorst? Proposto da Raiola. Insigne...

MERCATO INTER - Una punta sì, ma al fotofinish. Potrebbero volerci le ultime ore del calciomercato per risolvere l'enigma circa la nuova punta dell'Inter, da aggiungere a Dzeko, dopo l'addio di Romelu Lukaku. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport che parla di politica attendista da parte della società nerazzurra.

L'Inter ha il sì di Correa e Zapata, ma le trattative coi rispettivi club - Lazio e Atalanta - non sono affatto chiuse. C'è distanza, ad esempio, con la richiesta di Lotito per l'argentino: è lui, però, il preferito di Simone Inzaghi che lo troverebbe ideale per caratteristiche e così spingerebbe Lautaro nel ruolo di prima punta.

Più facile, per il quotidiano, trovare una formula che convinca l'Atalanta, anche se il club orobico non lascerebbe comunque partire la punta colombiana, senza prima aver individuato un sostituto all'altezza. In queste ore, nel frattempo, gli agenti di Zapata saranno in Italia per monitorare e, forse, dare una spallata decisiva alla situazione.

Quanto a Weghorst, candidatura olandese accostata nelle ultime ore all'Inter, si è trattata di un'idea di Raiola, nell'ambito dell'affare che ha portato Dumfries all'Inter, la valutazione è di 20 milioni. E' aperto pure il canale per Insigne. Ma, considerando il contratto in scadenza, l'Inter non si spingerebbe per lui oltre i 15 milioni subito.