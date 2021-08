Mercato Inter - C'è il dopo Handanovic. Scelto il nome, sarà convivenza

Mercato Inter - I nerazzurri riflettono già sul dopo Handanovic. La casella portiere resta nei pensieri di Marotta che non vuol farsi trovare impreparato quando l'attuale titolare non sarà più tra i pali della squadra.

Il nome? Andrè Onana, portiere dell'Ajax, camerunense. L'estremo difensore può arrivare a zero, come spiega oggi il Corriere dello Sport. L'Inter si sarebbe mossa in congruo anticipo per assicurarsi il calciatore e anticipare la concorrenza, fra cui quella dell'Arsenal. A gennaio dunque Onana potrebbe già firmare.

La trattativa sarebbe in fase avanzata, e l'agente di Onana è lo stesso di Bellerin, nome ripetutamente accostato all'Inter in questa sessione di mercato e su cui l'Inter ha sul serio lavorato.

Quanto ad Handanovic e come sarà gestita la sua uscita di scena, il quotidiano propone uno scenario similare a quello che vide coinvolto Buffon alla Juve. Lo sloveno potrebbe non lasciare l'Inter ma restare da chioccia e alternarsi con lo stesso Onana.

Un rapporto di convivenza che permetterebbe di assimilare più dolcemente l'addio del capitano nerazzurro e, al contempo, permettere al suo erede di crescere con un riferimento ancora in squadra e prendersi i guantoni nel tempo. Idee di un'Inter in questo momento impegnata logicamente sul fronte offensivo, ma che non dimentica tutto il resto.