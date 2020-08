Mercato Inter, Borja Valero ha convinto Conte: pronto il rinnovo fino al 2021

Fino a poco tempo fa, era dai più considerato come una delle possibili partenze a causa delle poche presenze e delle numerose panchine. A distanza di mesi però, anche a causa dei tanti infortuni, Borja Valero si è ripreso l'Inter partita dopo partita, inanellando ottime prestazioni che unite ad una costanza ritrovata, gli ha permesso di fare brezza nelle scelte di Conte il quale, convinto da quanto fatto vedere dal centrocampista spagnolo, adesso lo considera parte del progetto. La sua esperienza, soprattutto nei momenti più delicati, potrà essere di grande aiuto al collettivo e forse, fra le svariate motivazioni, questa è una di quelle che più delle altre è risultata decisiva in ottica rinnovo.

Così, come riportato da Tuttosport, il club di Via della Liberazione sarebbe intenzionata proprio a rinnovare il contratto dell'ex Fiorentina per un altro ulteriore anno ed in fondo, non potrebbe essere altrimenti se si considera il suo rendimento post lockdown. Al di là di ciò però, la società sarà chiamata ad intervenire sul mercato per allargare il ventaglio di scelte a disposizione di Conte che vorrà, quasi sicuramente, evitare di avere una coperta corta come quella della corrente stagione.

Il centrocampo necessita sicuramente di miglioramenti: bene la conferma di Borja Valero, ma per cercare di vincere lo scudetto dopo dieci anni servirà ben altro.