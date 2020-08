Mercato Inter, Biraghi vicino alla permanenza in nerazzurro: accordo vicino

L'Inter pensa al futuro e lo fa passo dopo passo. La dirigenza si è posta come obiettivo quello di allungare la rosa a disposizione di Antonio Conte e a questo scopo, sembrerebbe iniziare a muovere qualcosa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, l'Inter nella persona dell'amministratore delegato Beppe Marotta starebbe lavorando con la Fiorentina ad un rinnovo dei prestiti di Biraghi e Dalbert. Relativamente ai dettagli dell'operazione messa in piedi durante la scorsa sessione di mercato estiva, mentre il primo approdava a Milano in virtù di un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni,( cifra non a caso in quanto corrisponde a quella con la quale è a bilancio Dalbert) il brasiliano arrivava a Firenze in prestito secco.

Biraghi, per quanto non sempre all'altezza delle situazioni,è stato per metà stagione l'unico esterno sinistro a disposizione di Conte mentre Dalbert dal canto suo ha collezionato 34 presenze di cui 32 da titolare. Soprattutto in ottica Champions League, relativamente alla questione slot riservato a giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile, l'Inter avrebbe intenzione quindi di trattenerlo a Milano.

Le due dirigenza sono al lavoro per limare i dettagli e non è da escludere che sul tavolo delle trattative fra i due club possa finirci Nainggolan.