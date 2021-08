Mercato Inter - Belotti con Correa? No, sono alternativi. Arriva un altro centravanti

MERCATO INTER - Non uno, bensì due nuovi acquisti nel reparto offensivo nerazzurro. L'idea sta prendendo corpo nei gusti della dirigenza milanese. L'Inter può raddoppiare gli sforzi. "Magari alla fine l’Inter la vincerà 2-0, questa partita. Non è ancora chiusa, ma siamo nei momenti decisivi. E un gol potrebbe tirare l’altro, un attaccante potrebbe chiamare il raddoppio", conferma La Gazzetta dello Sport.

C'è Correa in cima ai pensieri, ma anche Scamacca piace non poco. Sul Tucu la situazione è questa... "Lotito è sceso da 40 a 35 milioni di euro. Ma non può ulteriormente abbassare la sua richiesta, perché al di sotto di quota 35 l’operazione non sarebbe più conveniente per le casse biancocelesti. Balla infatti una percentuale sulla rivendita da riconoscere al Siviglia, il club dal quale la Lazio prelevò nel 2018 l’attaccante. La Lazio ha comunicato anche al giocatore questa posizione: Lotito è pronto a tenersi in casa il giocatore, anche forte di una scadenza contrattuale non vicina (2024). Ma è realmente così? L’Inter non ne è convinta fino in fondo".

La certezza è che una scelta, in un senso o nell'altro, verrà fatta a breve, perché l'Inter ha fretta e vuole consegnare a Inzaghi un attaccante già per la sfida contro l'Hellas di venerdì. L'alternativa è Andrea Belotti: "Tra le due società c’è già stato più di un contatto. L’attaccante non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con il Torino nel 2022. È un profilo tecnicamente molto differente rispetto a Correa, ma permetterebbe all’Inter di avere un’alternativa di livello a Dzeko nel ruolo di prima punta, lasciando a Lautaro (con Sanchez) quello di seconda".

Belotti dunque l'alternativa, per il quotidiano, a Correa. Poi in extremis potrebbe arrivare Scamacca: "L’opzione Inter è lì, pronta ad essere attivata nelle ultime ore di agosto".