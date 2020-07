Mercato Inter - Aubameyang pista concreta: è lui l'alternativa a Sanchez

L'Inter continua a lavora assiduamente sul mercato in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi di questa campagna acquisti è quello di regalare ad Antonio Conte un reparto offensivo di assoluto livello e numericamente completo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sarebbe estremamente interessato a Pierre-Emerick Aubameyang.

L'attaccante dell'Arsenal ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, e proprio per questo i nerazzurri hanno intravisto la possibilità di portare a Milano il francese ad un prezzo stracciato, sulla falsariga di quanto accaduto con Eriksen. Secondo il quotidiano milanese, Marotta e Ausilio sarebbero da tempo a lavoro su questa pista, e non come possibile sostituto di Lautaro Martinez come ipotizzato qualche settimana fa.

Il suo arrivo infatti sarebbe collegato all'addio di Alexis Sanchez, il cui futuro è ancora tutto da decifrare. Le ottime prestazioni del cileno hanno spinto l'Inter a voler trattare con il Manchester un possibile allungamento del prestito, ma la sensazione è che il club inglese stia spingendo per una cessione a titolo definitivo. La palla dunque passa all'Inter, che dovrà decidere se puntare tutto su Sanchez o insistere sulla pista Aubameyang.