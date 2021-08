Mercato Inter - Attacco, quattro opzioni. Da Zapata alla new entry: il punto

MERCATO INTER - Chi arriverà nel reparto offensivo nerazzurro? Proseguono le voci attorno a quello che dovrà essere il profilo che - assieme a Dzeko, Lautaro e Sanchez - guiderà l'Inter verso nuovi obiettivi.

Il Corriere dello Sport fa oggi il punto. La rosa dei candidati - spiega il quotidiano - è composta attualmente da quattro nomi. Ai noti Correa, Insigne e Zapata, si è aggiunto pure Weghorst, punta olandese in forza ai tedeschi del Wolfsburg.

L'offerta per Zapata di 30 milioni, paventata da alcuni organi di stampa, non troverebbe conferma nell'Inter. Inoltre, il club bergamasco deve prima trovare un sostituto, altrimenti non lascerebbe partire la punta colombiana. Su Correa c'è differenza di vedute con Lotito circa il prezzo del cartellino: 40 milioni la richiesta, massimo 30 l'idea dei nerazzurri. E' lui il preferito di Simone Inzaghi.

Oggi l'agente di Insigne sarà a Milano. Ma all'Inter negano appuntamenti. Rappresenterebbe un'occasione, in virtù del rinnovo col Napoli in altomare.

Weghorst, la new enty delle ultime ore, è valutato dal suo club 20 milioni.