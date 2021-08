Mercato Inter: assalto a Lautaro! 'La dirigenza fa muro, ma Zhang...'

Mercato Inter: Lautaro, il Tottenham pronto a offrire 90 milioni. La dirigenza fa muro, ma decide Zhang. Il Corriere della Sera fa il punto della situazione sulla possibile partenza dell'attaccante argentino. "La proprietà alza l’asticella, vuole incassare di più dal mercato" aggiunge il principale quotidiano italiano.

"Ad agitare il sonno di Simone Inzaghi sono le proposte per Lautaro. Per l’argentino, fresco vincitore della Copa America, piovono offerte e sono pesanti. L’ansia in casa interista cresce, come si è visto le possibilità di resistere agli affondi sono nulle, c’è solo la necessità di spuntare il miglior prezzo, Lukaku e Hakimi insegnano" scrive Guido De Carolis nel suo articolo prima di ricordare che "l’interesse dell’Atletico Madrid è noto da tempo, gli spagnoli però non si sono mai spinti oltre i 50 milioni. Ci ha pensato il Tottenham a terrorizzare l’ambiente nerazzurro. Il Times riferisce di un’offerta da 70 milioni più 20 di bonus. La dirigenza interista fa muro, lo dichiara incedibile, definisce l’operazione impossibile".

Attenzione, però. Il Corriere della Sera infatti evidenzia come "conta la volontà di Suning e della famiglia Zhang, molto più intimorita dalle imposizioni del governo cinese che dalle proteste della tifoseria. Se da Nanchino arriva un altro obbligo di vendita Marotta e Ausilio possono protestare, ma non hanno armi per opporsi. Si vedrà, la speranza è che il Tottenham non venda Kane al City e non invii un’offerta all’Inter per Lautaro. Con i 180 milioni già messi in cassa e gli eventuali 90 per Lautaro, gli Zhang - spiega il quotidiano - rientrerebbero del prestito da 275 milioni girato dal fondo americano Oaktree a Great Horizon, la società tramite cui Suning controlla l’Inter".