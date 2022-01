Mercato Inter, assalto a Dybala! Marotta pronto a chiudere il colpo

Mercato Inter, Beppe Marotta sarebbe pronto a soffiare Paulo Dybala alla Juventus.

Questa è l'indiscrezione riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. L'argentino era molto vicino a chiudere il rinnovo con i bianconeri ad ottobre. Poi però la dirigenza ha fatto un clamoroso passo indietro, nonostante fosse stato trovato l'accordo per una somma vicina agli 8 milioni di euro netti a stagione. Questo ha irritato non poco l'ex Palermo, ragione per la quale ora ogni scenario è possibile. E' inevitabile che l'Inter sia alla finestra, visto che Marotta è uno dei più grandi estimatori di Dybala.

L'amministratore delegato sa che la priorità del giocatore è la Juventus, ma secondo la rosea qualche contatto con l'agente Jorge Antun ci sarebbe stato. "Prematuro ma non troppo, perché i conti in viale della Liberazione sanno farli bene. Traduzione: se il nuovo contratto di Dybala non si discosterà molto dall’attuale con la Juve, l’Inter ci sarà. E lo stesso argentino - c’è da giurarci - ne è a conoscenza. A giugno il monte ingaggi nerazzurro sarà decisamente più leggero dell’attuale, se è vero che sono in scadenza due big come Vidal e Vecino: in tutto un peso di circa 16 milioni lordi annui sulle casse dell’Inter. Quei 16 milioni sono abbastanza per pianificare l’assalto a Dybala".

Si tratterebbe, chiude la Gazzetta dello Sport, di un colpo sia tecnico che simbolico. L'Inter, chiduendo un affare del genere (con tanto di beffa alla Juventus, manderebbe un segnale davvero importante.